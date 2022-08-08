Обвал цен не за горами? Оптовые цены на топливо бьют рекорды падения

Трейдеры жалуются что торгуют себе почти в убыток

В то время как эксперты спорят о том, упадет ли цена на топливо в Украине в августе до 50 гривен или пойдет вверх до 60 гривен за литр, оптовые цены бьют рекорды по снижению стоимости крупных партий бензина и дизельного топлива.

Так, в пятницу, 5 августа, в среднем по стране бензины А-95 в опте можно было приобрести за 46,5 грн/л, что на 2 грн/л (на 4%) ниже недели назад. Дизельное горючее в среднем за неделю потеряло 3 грн/л (6%) и торговалось на уровне 45,75 грн/л. Об этом сообщает сайт enkorr.ua.

Цена на бензин колебалась от 45 до 49 гривен за литр, что на 2-3 гривны меньше чем неделей раньше. Минимальная цена была зафиксирована на юге – 45 грн/л. Несколько дороже бензин можно было приобрести в западных областях – за 47 грн/л, а с продвижением в глубь страны цена выросла до 49 грн/л.

Разброс цен на дизельное топливо шире — 42-48 грн/л, что на 3-4 грн/л дешевле, чем неделю назад.

"Цена продолжает падать, с такими темпами на следующей неделе будем торговать по себестоимости. В июле на рынок был поставлен большой объем ресурса, а спрос остается на минимальном уровне", – приводит сайт слова одного из трейдеров.

Продолжается падение цен на автогаз, который в Украине можно купить в среднем по 28 гривен за литр.