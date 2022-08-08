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Обвал цін не за горами? Оптові ціни на пальне б’ють рекорди падіння

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Оптова ціна палива продовжує падати
Оптова ціна палива продовжує падати

Трейдери скаржаться що торгують собі майже на збиток

У той час як експерти сперечаються про те, чи впаде ціна на пальне в Україні в серпні до 50 гривень, чи піде вгору до 60 гривень за літр, оптові ціни б’ють рекорди зі зниження вартості великих партій бензину та дизельного палива.

Так, у п’ятницю, 5 серпня, в середньому по країні бензини А-95 в опті можна було придбати за 46,5 грн/л, що на 2 грн/л (на 4%) нижче за тиждень тому. Дизельне пальне в середньому за тиждень втратило 3 грн/л (6%) та торгувалося на рівні 45,75 грн/л. Про це повідомляє сайт enkorr.ua.

Ціна на бензин коливалася від 45 до 49 гривень за літр, що на 2-3 гривні менше ніж на тиждень раніше. Мінімальну ціну було зафіксовано на півдні – 45 грн/л. Дещо дорожчий бензин можна було придбати в західних областях – за 47 грн/л, а з просуванням у глиб країни ціна зросла до 49 грн/л.

Розкид цін на дизельне паливо ширший — 42-48 грн/л, що на 3-4 грн/л дешевше, ніж тиждень тому.

"Ціна продовжує падати, з такими темпами наступного тижня торгуватимемо за собівартістю. У липні на ринок було поставлено великий обсяг ресурсу, а попит залишається на мінімальному рівні", — наводить сайт слова одного з трейдерів.

Триває зниження цін на автогаз, який в Україні можна купити в середньому по 28 гривень за літр.

Теги:
#Бензин #Паливо #Оптові ціни