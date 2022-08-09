Что происходит с автогазом – появились новые цены на товар

Цена на автогаз продолжает удивлять

Всего за дня, 6-7 августа, автогаз в Украине снова подешевел в среднем на 60 копеек, так что средняя цена данного вида топлива в стране упала до 27,7 гривен за литр.

Об этом со ссылкой на данные мониторинга цен сообщает сайт enkorr.ua, уточняя, что некоторые АЗС снизили цену более чем на 1 гривну.

Так, в сети АЗС "Укрнафты" продукт подешевел на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" — на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л. На 0,15-1 грн/л снизили цены AMIC, БРСМ-Нефть, VostokGaz, Автотранс, Chipo и другие сети.

В сетях ОККО и WOG автогаз подешевел на 50 и 43 коп/л, до 27,99 и 28,06 грн/л соответственно. На 0,63 грн/л снизила цены сеть SOCAR, на 0,74 грн/л – Shell.

В целом же, как и прежде, дешевле всего автогаз можно купить на заправках "Авантаж 7" — по 25,95 гривен за литр, дороже всего на заправках сети BVS – 28,80 гривен.

Вместе с розничными ценами на автогаз снижаются оптовые цены на другие виды топлива – бензин и дизель, которые за неделю подешевели на 2 и 3 гривны соответственно.