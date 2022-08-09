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Що відбувається з автогазом – з’явились нові ціни на товар

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автогаз продовжує дешевшати
Автогаз продовжує дешевшати

Ціна на автогаз продовжує дивувати

Загалом за день, 6-7 серпня, автогаз в Україні знову подешевшав у середньому на 60 копійок, тож середня ціна даного виду палива в країні впала до 27,7 гривень за літр.

Про це з посиланням на дані моніторингу цін повідомляє сайт enkorr.ua, уточнюючи, що деякі АЗС знизили ціну більш ніж на 1 гривню.

Так, у мережі АЗС "Укрнафти" продукт подешевшав на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,59 грн/л, до 27, 09 грн/л. На 0,15-1 грн/л знизили ціни AMIC, БРСМ-Нафту, VostokGaz, Автотранс, Chipo та інші мережі.

У мережах ОККО та WOG автогаз подешевшав на 50 та 43 коп/л, до 27,99 та 28,06 грн/л відповідно. На 0,63 грн/л знизила ціни мережа SOCAR, на 0,74 грн/л – Shell.

Загалом, як і раніше, найдешевше автогаз можна купити на заправках "Авантаж 7" — по 25,95 гривень за літр, найдорожче на заправках мережі BVS — 28,80 гривень.

Разом із роздрібними цінами на автогаз знижуються оптові ціни на інші види палива – бензин та дизель, які за тиждень подешевшали на 2 та 3 гривні відповідно.

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#Паливо #Автогаз #Ціна на автогаз