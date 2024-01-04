Об этой машине мало кто слышал: в Украине заметили редкое авто Hanomag времен Второй мировой (фото)

Это просто трофей

В Украине время от времени можно встретить редкие и довольно уникальные автомобили. К примеру, о машине, о которой пойдет речь в этом материале, почти никто не слышал.

Это Hanomag Sturm 1939 года выпуска. Автомобиль произведен в Германии. Соответствующее фото было сделано в Одессе, сообщается на инстаграмм-странице Сars_odessa.

Что известно о Hanomag Sturm (1939)

В соцсети заявляют, что показали нам экземпляр очень редкого авто, ведь марка сегодня мало кому известна. Да и она уже давно не существует.

Дело в том, что первоначально марка специализировалась на производстве паровых двигателей. В конце 19 века начался активный расцвет автомобилестроения, и компания решила создать свой первый автомобиль. В начале 20 века это были грузовики, которые в основном шли на нужды германской армии. Впоследствии тракторы.

В 1924 году фирма объединяется с берлинским заводом, где решают выпускать маленький легковой автомобиль. Поначалу это было 2-местное купе с полулитровым мотором. Оно развивало всего 10 лошадиных сил.

Спустя десять лет спустя компания выпускает свою первую 6-цилиндровую модель. Это Sturm мощностью в 50 лошадиных сил, с 2,25-литровым мотором. Была также дизельная версия модели, но она не стала серийной. Машина выпускалась только в течение 5 лет. В свет вышло менее 5 тысяч экземпляров этой модели.

В 1939 году Sturm сняли с производства, готовясь к военным нуждам. В дальнейшем компания выпускала только бронетранспортеры и другую технику.

Согласно базе номеров, автомобиль зарегистрирован в Одесской области в 2020 году. Под капотом у него 2,5-литровый бензиновый двигатель.

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