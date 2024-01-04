Про цю машину мало хто чув: в Україні помітили рідкісне авто Hanomag часів Другої світової (фото)

Це дуже рідкісне авто могло дістатись як трофей

В Україні час від часу можна зустріти рідкісні та доволі унікальні авто. Наприклад, про машину, про яку піде мова у цьому матеріалі, майже ніхто не чув.

Це Hanomag Sturm 1939 року випуску. Автомобіль вироблений у Німеччині. Відповідне фото зробили в Одесі, повідомляється на інстаграм-сторінці Сars_odessa.

Що відомо про Hanomag Sturm (1939)

У соцмережі заявляють, що показали нам екземпляр дуже рідкісного авто, адже марка сьогодні мало кому відома. Та й вона вже давно не існує.

Річ у тім, що спочатку марка спеціалізувалась на виробництві парових двигунів. Наприкінці 19 століття почався активний розквіт автомобілебудування, і компанія також вирішила створити свій перший автомобіль. На початку 20 століття це були вантажівки, які в основному йшли на потреби німецької армії. Згодом — трактори.

Аж у 1924 році фірма об’єднується з берлінським заводом, де вирішують випускати маленький легковий автомобіль. Спочатку це було 2-місне купе з півлітровим мотором. Воно розвивало всього 10 кінських сил.

Через десять років після того компанія випускає свою першу 6-циліндрову модель. Це Sturm потужністю в 50 кінських сил, з 2,25-літровим мотором. Була також дизельна версія моделі, але вона не стала серійною. Машина випускалася лише протягом 5 років. У світ вийшло менш як 5 тисяч екземплярів цієї моделі.

У 1939 році Sturm зняли з виробництва, готуючись до військових потреб. Надалі компанія випускала лише бронетранспортери та іншу техніку.

Згідно з базою номерів, автомобіль зареєстровано в Одеській області у 2020 році. Під капотом у нього 2,5-літровий бензиновий двигун.

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