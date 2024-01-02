В останню путь по-багатому: в Україні продають катафалк BMW за космічну суму (фото)

Дехто і помирати хоче по-елітному

Яких лише автомобілів не продають в Україні! Елітні, дивні, ретро-кари, тюнінговані і навіть катафалки за ціною 7 квартир у Києві.

Зокрема, нещодавно на продаж виставили автомобіль BMW 730d Xdrive, призначений для надання ритуальних послуг. Його оцінили у 277 тисяч доларів. Про це повідомляють на сторінці autobazar_ua1 у соцмережах.

BMW 730d Xdrive: що відомо про цей автомобіль

BMW 730d Xdrive, призначений для ритуальних послуг, оснащений коробкою автомат та 3-літровим дизельним двигуном. Його пробіг складає 277 тисяч кілометрів. Позначення xDrive вказує на наявність повного приводу.

Власник зазначає, що у довжину катафалк досягає майже 7 метрів, а висота відділення для гробів — 90 см. Колісна база авто складає 4,380 мм — як у лімузинів.

Ймовірно, автомобіль переобладнали з великого седана BMW 730d Xdrive у рамках тюнінгу чи спецпроекту, адже німецький виробник не створює моделі, призначені для ритуальних послуг.

Оскільки ціна доволі висока, адже автомобіль — флагманського класу, Мережа просто вибухнула коментарями. Найцікавіші з них читайте на скриншотах.

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