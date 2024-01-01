Коштує чверть мільйона доларів: в Україні помітили один з найшвидших суперкарів світу (фото)

Просто ракета на колесах

На українських дорогах нерідко можна помітити дорогі, ексклюзивні та оригінальні авто. Часом суперкари можуть бути припарковані навіть десь посеред хрущовок.

Цього разу один із таких суперкарів виставили на продаж. Йдеться про кабріолет Porsche 911 Targa 4GTS. Відповідне оголошення розміщене на інстаграм-сторінці autobazar_ua1.

Porsche 911 Targa 4GTS: технічні характеристики

Головна особливість машини в тому, що цей Porsche 911 — один із найшвидших суперкарів у світі. Його максимальна швидкість становить 307 кілометрів на годину. А з нуля до сотні він розганяється всього за 3,3 секунди.

Кузов цього автомобіля — кабріолет. Він майже новий — пробіг всього 4 тисячі кілометрів. Під капотом встановлено 3-літровий шестициліндровий бензиновий двигун, який працює у парі з автоматичною коробкою передач. Його потужність складає шалені 480 кінських сил. Привід — лише передній.

Заглянувши в салон такого авто, можна побачити шкіряну оббивку, спортивні сидіння, клімат- та круїз-контроль, подушки безпеки, є камера заднього виду та багато іншого.

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