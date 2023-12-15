У дворі посеред житомирських "хрущовок" помітили авто за $400 тисяч (фото)
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Це авто може дозволити собі далеко не кожен
В Україні щодня більшає елітних авто. Тепер на дорогах навіть маленьких міст та містечок роз’їжджають Rolls-Royce, Maybach і Lamborghini.
Наприклад, нещодавно в одному з житомирських дворів, поміж "хрущовок", побачили розкішний суперкар Lamborghini Urus. Фотографії опубліковані користувачем Mihorider, передає ТопЖир.
Що відомо про Lamborghini Urus і скільки коштує це авто
Lamborghini Urus — це спортивний кросовер від італійського виробника автомобілів Lamborghini. Його представили у 2017 році на автомобільному шоу в Пекіні, Китай. Автомобіль встав на конвеєр у 2018 році. Urus є першим кросовером в історії бренду Lamborghini, раніше вони випускали виключно спортивні автомобілі та суперкари.
Машина обладнана 4,0-літровим бітурбованим V8 двигуном, який здатний виробляти понад 600 кінських сил (640 к.с.). Це дозволяє їй розганятися до 100 км/год за приблизно 3,6 секунди.
Автомобіль побудований на платформі MLB Evo від концерну Volkswagen Group, яка також використовується в Audi Q7, Bentley Bentayga, та інших автомобілях.
Щодо дизайну, то Urus має виразний і агресивний дизайн, що характерний для більшості автомобілів Lamborghini. Він поєднує в собі елегантні лінії з характерними для кросоверів елементами. Інженери Lamborghini підкреслюють спрямованість цього авто на динаміку та високу швидкість управління, надаючи Urus характеристики спортивного автомобіля.
Салон автомобіля оформлений в стилі Lamborghini з використанням розкішних матеріалів. Urus може вмістити п'ять пасажирів та має достатньо місця для багажу. Звісно, тут є цілий перелік різноманітних сучасних технологій, включаючи інфотейнмент-систему, систему підтримки водія, і багато іншого.
Коштує це авто в Україні близько 400 тисяч доларів. Звісно, ціни залежать від року випуску та комплектації.
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