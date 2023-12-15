Во дворе среди житомирских "хрущевок" заметили авто за $400 тысяч (фото)

Это авто может позволить себе далеко не каждый

В Украине ежедневно увеличивается количество элитных авто. Теперь на дорогах даже маленьких городов и городков разъезжают Rolls-Royce, Maybach и Lamborghini.

К примеру, недавно в одном из житомирских дворов, посреди "хрущевок", увидели роскошный суперкар Lamborghini Urus. Фотографии размещены пользователем Mihorider, передает ТопЖир.

Что известно о Lamborghini Urus и сколько стоит это авто

Lamborghini Urus – это спортивный кроссовер от итальянского производителя автомобилей Lamborghini. Его представили в 2017 году на автомобильном шоу в Пекине, Китай. Автомобиль встал на конвейер в 2018 году. Urus является первым кроссовером в истории бренда Lamborghini, ранее выпускавшим исключительно спортивные автомобили и суперкары.

Машина оборудована 4,0-литровым битурбированным V8 двигателем, способным производить более 600 лошадиных сил (640 л.с.). Это позволяет ей разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,6 секунды. Автомобиль построен на платформе MLB Evo от концерна Volkswagen Group, которая также используется в Audi Q7, Bentley Bentayga и других автомобилях.

Что касается дизайна, то Urus имеет выразительный и агрессивный дизайн, характерный для большинства автомобилей Lamborghini. Он сочетает в себе элегантные линии с характерными для кроссоверов элементами. Инженеры Lamborghini подчеркивают направленность этого авто на динамику и высокую скорость, придавая Urus характеристики спортивного автомобиля.

Салон автомобиля оформлен в стиле Lamborghini с использованием роскошных материалов. Ое может вместить пять пассажиров и имеет достаточно места для багажа. Конечно, здесь есть целый перечень разнообразных современных технологий, включая инфотейнмент-систему, систему поддержки водителя и многое другое.

Стоит этот автомобиль в Украине около 400 тысяч долларов. Естественно, цены зависят от года выпуска и комплектации.

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