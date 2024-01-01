В Україні продають Daewoo Lanos з джойстиком від приставки на кермі та оптикою Rolls Royce (фото)

За авто просять шалені гроші

Багато дивних авто можна зустріти на дорогах нашої країни. Чимало з них тюнінговані і перероблені своїми власниками.

Зокрема, днями виставили на продаж цікавий Daewoo Lanos. Перероблений автомобіль вітчизняного виробництва продають у Львові, повідомляється на інстаграм-сторінці autobazar_ua1.

Як переробили цей Daewoo Lanos

На сторінці, де продається авто, повідомляється, що це Daewoo Lanos 2019 року випуску. За цю автівку власник бажає отримати 15 тисяч доларів.

Звісно, ціна для такого авто дуже висока. Але річ у тім, що від Lanos тут мало що залишилось. Автомобіль повністю переробили як зовні, так і всередині.

Власник автомобіля повідомляє, що він має 200 тисяч кілометрів пробігу. Ця машина на механіці, двигун — 1,6 бензин на турбо киті. Також, за інформацією, тюнінгований автомобіль видає 500 кінських сил.

Варто також зазначити, що зовні автомобіль змінений зовсім, від Lanos в екстер’єрі є лише кілька деталей — фари та форма капота. До речі, власник авто зазначає, що машина обладнана оптикою від Rolls Royce Ghost та оригінальними обвісами Mansory. У салоні посеред керма для чогось встановили джойстик від XBOX. Реакція соцмереж на такий автомобіль не заставила себе чекати:

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну привезли найновішу Tesla-2023 з запасом ходу 628 км. Цей автомобіль може коштувати до 55 тисяч доларів.