В Украине продают Daewoo Lanos с джойстиком от приставки на руле и оптикой Rolls Royce (фото)

За авто просят безумные деньги

Много удивительных авто можно встретить на дорогах нашей страны. Некоторые из них тюнингованы и переработаны своими владельцами.

В частности, на днях выставили на продажу интересный Daewoo Lanos. Переработанный автомобиль отечественного производства продается во Львове, сообщается на инстаграм-странице autobazar_ua1.

Как переделали этот Daewoo Lanos

На странице, где продается автомобиль, сообщается, что это Daewoo Lanos 2019 года выпуска. За этот автомобиль владелец желает получить 15 тысяч долларов.

Конечно, цена для такого автомобиля очень высока. Но дело в том, что от Lanos здесь мало что осталось. Автомобиль полностью переделали как снаружи, так и внутри.

Владелец автомобиля сообщает, что у него 200 тысяч километров пробега. Эта машина на механике, двигатель – 1,6 бензин на турбо ките. Также, по информации, тюнингованный автомобиль выдает 500 лошадиных сил.

Стоит также отметить, что внешне автомобиль изменен полностью, от Lanos в экстерьере есть несколько деталей — фары и форма капота. Кстати, автовладелец отмечает, что машина оборудована оптикой от Rolls Royce Ghost и оригинальными обвесами Mansory. В салоне посреди руля для чего-то установили джойстик от XBOX. Реакция соцсетей на такой автомобиль не заставила себя ждать:

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