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Держатель для телефона за 2 копейки и многое другое: названы самые крутые лайфхаки для водителей

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Лучшие лайфхаки для автомобилистов
Лучшие лайфхаки для автомобилистов. Фото Depositphotos

Украинцам рассказали, как сделать держатель для телефона, удалить пыль из воздухозаборника и не побить дверцу авто в тесном гараже

Сегодня автомобиль является достаточно дорогим средством передвижения. Цены на бензин, техническое обслуживание, запчасти, ремонт — это все может стать головной болью для рядового украинца. Кроме того, нужно потратиться на всевозможные аксессуары для удобства ежедневного использования машины.

К счастью, существует множество лайфхаков, облегчающих эту задачу. Самое главное — они совсем не потребуют больших затрат. Именно о самых крутых из них будет идти речь, сообщает Вlitsavto.

Крепление для телефона за 2 копейки

Чтобы всегда иметь под рукой крепление для телефона, навигатора и других гаджетов, воспользуйтесь обычной канцелярской резинкой. Закрепите телефон на воздухоотводе и вы сможете не только беспрепятственно пользоваться навигатором, но и наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Как не побить дверцу авто в тесном гараже

Теперь по поводу гаража и его стен. Если вы всегда волнуетесь, как не открыть дверцу своего автомобиля прямо в стену, прикрепите к ней поролоновые рейки. Их можно приобрести в любом строительном магазине. И ваши переживания по этому поводу забудут как страшный сон.

Как удалить пыль с труднодоступных мест

Если вы не хотите тратить средства на химчистку салона, которая сейчас является недешевым удовольствием, то, кроме чистки сидений и ковриков, нужно удалить пыль. Она всегда собирается в воздухоотводах и других местах. Сделать это можно легко с помощью обычных косточек для рисования. Или старой зубной щетки, по крайней мере.

В общем, воспользовавшись здравым смыслом и изобретательностью, можно существенно сэкономить средства и облегчить свою водительскую жизнь. Используйте эти простые методы, которые сохранят не только деньги, но и нервы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что нужно делать, если машина начала "жрать" много бензина. Нужно проверить эти 5 распространенных причин.

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