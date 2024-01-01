Рус

Тримач для телефона за 2 копійки і багато іншого: названо найкрутіші лайфхаки для водіїв

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кращі лайфхаки для автомобілістів
Кращі лайфхаки для автомобілістів. Фото Depositphotos

Українцям розповіли, як зробити тримач для телефона, видалити пил з повітрозабірника та не побити дверцята авто в тісному гаражі

Сьогодні автомобіль є доволі дорогим засобом пересування. Ціни на бензин, технічне обслуговування, запчастини, ремонт, — це все може стати головним болем для пересічного українця. Крім того, потрібно витратитися на всілякі аксесуари для зручності щоденного користування машиною.

На щастя, існує безліч лайфхаків, які полегшать це завдання. Найголовніше — вони зовсім не вимагатимуть великих витрат. Саме про найкрутіші з них буде йти мова, повідомляє Вlitsavto.

Кріплення для телефона за 2 копійки

Щоб мати завжди під рукою кріплення для телефону, навігатора та інших гаджетів, скористайтеся звичайною канцелярською гумкою. Закріпіть свій телефон на повітровідводі і ви зможете не тільки безперешкодно користуватися навігатором, а й насолоджуватися улюбленою музикою під час поїздки.

Як не побити дверцята авто в тісному гаражі

Тепер щодо гаража та його стін. Якщо ви завжди хвилюєтесь, як не відкрити дверцята свого автомобіля просто у стіну, прикріпіть до неї поролонові рейки. Їх можна купити в будь-якому будівельному магазині. І ваші переживання стосовно цього забудуться як страшний сон.

Як видалити пил з важкодоступних місць

Якщо ви не хочете витрачати кошти на хімчистку салону, яка зараз є недешевим задоволенням, то, окрім чистки сидінь та килимків, потрібно видалити пил, який назбирується у повітровідводах та інших місцях. Зробити це можна легко за допомогою звичайних кісточок для малювання. Або старої зубної щітки, у крайньому разі.

Загалом, скориставшись здоровим глуздом та винахідливістю, можна суттєво заощадити кошти та полегшити своє водійське життя. Використовуйте ці прості методи, які збережуть не лише гроші, але й нерви.

Раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно робити, якщо машина почала "жерти" багато бензину. Потрібно перевірити цих 5 розповсюджених причин.

Теги:
#Авто #Лайфхак #Поради водіям