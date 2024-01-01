Тримач для телефона за 2 копійки і багато іншого: названо найкрутіші лайфхаки для водіїв

Українцям розповіли, як зробити тримач для телефона, видалити пил з повітрозабірника та не побити дверцята авто в тісному гаражі

Сьогодні автомобіль є доволі дорогим засобом пересування. Ціни на бензин, технічне обслуговування, запчастини, ремонт, — це все може стати головним болем для пересічного українця. Крім того, потрібно витратитися на всілякі аксесуари для зручності щоденного користування машиною.

На щастя, існує безліч лайфхаків, які полегшать це завдання. Найголовніше — вони зовсім не вимагатимуть великих витрат. Саме про найкрутіші з них буде йти мова, повідомляє Вlitsavto.

Кріплення для телефона за 2 копійки

Щоб мати завжди під рукою кріплення для телефону, навігатора та інших гаджетів, скористайтеся звичайною канцелярською гумкою. Закріпіть свій телефон на повітровідводі і ви зможете не тільки безперешкодно користуватися навігатором, а й насолоджуватися улюбленою музикою під час поїздки.

Як не побити дверцята авто в тісному гаражі

Тепер щодо гаража та його стін. Якщо ви завжди хвилюєтесь, як не відкрити дверцята свого автомобіля просто у стіну, прикріпіть до неї поролонові рейки. Їх можна купити в будь-якому будівельному магазині. І ваші переживання стосовно цього забудуться як страшний сон.

Як видалити пил з важкодоступних місць

Якщо ви не хочете витрачати кошти на хімчистку салону, яка зараз є недешевим задоволенням, то, окрім чистки сидінь та килимків, потрібно видалити пил, який назбирується у повітровідводах та інших місцях. Зробити це можна легко за допомогою звичайних кісточок для малювання. Або старої зубної щітки, у крайньому разі.

Загалом, скориставшись здоровим глуздом та винахідливістю, можна суттєво заощадити кошти та полегшити своє водійське життя. Використовуйте ці прості методи, які збережуть не лише гроші, але й нерви.

Раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно робити, якщо машина почала "жерти" багато бензину. Потрібно перевірити цих 5 розповсюджених причин.