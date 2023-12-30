Машина почала "жерти" багато бензину? Перевірте ці 5 розповсюджених причин

Українцям розповіли, що потрібно перевірити, якщо машина почала "їсти" багато пального

Хто не хоче, щоб його автомобіль був економнішим у споживанні пального? Коли витрати на заправку починають стрімко зростати, це стає проблемою.

Розгляньмо кілька можливих причин, чому ваш транспортний засіб раптово (або не дуже) почав споживати більше пального, ніж зазвичай. Є 5 найрозповсюдженіших причин виникнення цієї проблеми.

Забруднена система подачі пального та засмічений каталізатор: +25%

Однією з найпоширеніших причин збільшення витрат пального є забруднення системи подачі пального та засмічення каталізатора. Особливо часто це стається, якщо ваш автомобіль вже не проходив обслуговування деякий час. Тому не варто нехтувати відвідуванням станції технічного обслуговування хоча б раз у рік.

Спущені колеса: +3%

Може здатися дивним, але ступінь накачування коліс впливає на витрати пального. Спущені колеса збільшують опір на дорозі, що може призвести до додаткових витрат пального. Тому завжди перевіряйте тиск в колесах.

Не відрегульований розвал-сходження

Неідеальний розвал-сходження може призводити до нерівномірного зносу шин та збільшення опору на дорозі. Це призводить до додаткових витрат пального. Регулярна перевірка та відповідний ремонт можуть заощадити ваш бюджет на пальне.

Забруднений фільтр повітря

Забруднений фільтр повітря не тільки зменшує продуктивність двигуна, але й збільшує витрати пального. Чистий фільтр дозволяє двигуну легше працювати та ефективніше використовувати пальне.

Перевантаження автомобіля вантажем

Коли ви перевантажуєте свій автомобіль, двигун працює важче, що може збільшити витрати пального. Спробуйте тримати в багажнику лише необхідне та регулярно викидайте зайві речі.

Отже, якщо ви помітили, що ваш автомобіль стає справжнім пожирачем пального, неодмінно перевірте ці причини. Пам'ятайте, правильний догляд за автомобілем не тільки забезпечить його тривалим та безпроблемним функціонуванням, але й заощадить гроші.

Як раніше повідомляв "Телеграф", є декілька простих методів, як оновити зовнішній вигляд старого авто за копійки. Для цього не потрібно багато грошей, головне — ваше бажання.