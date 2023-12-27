Автодилеру, який продав одну машину 13 людям, загрожує 170 років в’язниці

Думав, що найхитріший у світі, але поплатився

У США прокурори висунули звинувачення чоловіку, який обшахраював понад десяток людей, організувавши схему продажу автомобілів без доставки. Звинувачення йому надіслали через електронну пошту.

У Мінюсті США сказали, що автодилер продавав автомобілі у 36 штатах, підписавши договори з понад 120 людьми. Проте часто вони не отримували замовлене, пише Carscoops.

У чому полягала схема

Найчастішими жертвами ставали ті люди, які замовляли спеціальні транспортні засоби. Зокрема, для перевезення людей з обмеженими можливостями. Тепер чоловік може сісти до в’язниці на термін у 170 років.

У Мінюсті кажуть, що Едварт Скотт Рок — так звуть звинуваченого — керував вигаданою схемою у своєму центрі з продажу вживаних автомобілів. Він нібито купував машини на аукціонах, а згодом їх перепродував, використовуючи інтернет. Проте потім у нього нібито з’являлися різні причини, чому він не може доставити транспортні засоби.

Таких випадків було багато, але одного разу він продав один і той же фургон тринадцятьом різним людям. Коли один клієнт, що замовив 2 фургони, зрозумів, що за кілька місяців його замовлення все ще не доставлено, попросив повернути гроші. Тоді продавець довго крутив чоловіка за ніс. Коли клієнт зрозумів, що його обманюють, звернувся до поліції. Через довгих 2 роки судової тяганини він таки отримав свої кошти назад, а недобросовісного продавця засудили.

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