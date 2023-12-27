Автодилеру, продавшему одну машину 13 людям, грозит 170 лет тюрьмы

Думал, что самый хитрый в мире, но поплатился

В США прокуроры предъявили обвинение мужчине, который обманывал более десятка человек, организовав схему продажи автомобилей без доставки. Обвинения ему отправили по электронной почте.

В Минюсте США сказали, что автодилер продавал автомобили в 36 штатах, подписав договоры с более чем 120 людьми. Однако часто они не получали заказанное, пишет Carscoops.

В чем заключалась схема

Чаще всего жертвами становились те люди, которые заказывали специальные транспортные средства. В частности, для перевозки людей с ограниченными возможностями. Теперь мужчина может сесть в тюрьму на срок 170 лет.

В Минюсте говорят, что Эдварт Скотт Рок — так зовут обвиняемого — руководил вымышленной схемой в своем центре по продаже подержанных автомобилей. Он якобы покупал машины на аукционах, а затем их перепродавал, используя интернет. Однако потом у него якобы появлялись разные причины, почему он не может доставить транспортные средства.

Таких случаев было много, но однажды он продал один и тот же фургон тринадцати разным людям. Когда один клиент, заказавший 2 фургона, понял, что через несколько месяцев его заказ все еще не доставлен, попросил вернуть деньги. Тогда продавец долго вертел мужчину за нос. Когда клиент понял, что его обманывают, обратился в полицию. Через долгие 2 года судебные тяжбы он получил свои средства обратно, а недобросовестного продавца осудили.

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