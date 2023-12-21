Дешевые и классные: названы 8 лучших авто 2024 года

Все эти авто либо электрические, либо гибриды.

В мире автомобилей жесткая конкуренция, поэтому производители из года в год радуют автомобилистов инновациями, выпуская все более эффективные, более классные и стильные авто. Однако порой нужно простое, удобное и недорогое транспортное средство.

Именно такие автомобили представлены в этом рейтинге. Эксперты Auto Express оценили все преимущества и недостатки авто с электрическими и гибридными силовыми установками и составили перечень лучших недорогих моделей, которые будут популярны в 2024 году.

Лучшие авто 2024 года

Что касается первого места в рейтинге, то его получило электрическое чудо от Hyundai — Kona Electric. Именно этот электрокар доказывает, что низкая стоимость – не обязательно низкая цена.

Второй в списке – китайский электрокар MG4. Он поражает покупателей своей высокой производительностью и изысканностью за небольшие деньги.

BYD Dolphin – еще один доступный автомобиль из Китая. Электрокар за 19 тысяч долларов предлагает запас хода до 400 километров. Это просто невероятно. На четвертом месте расположился Fiat 500, городской электрокар, имеющий запас хода в 481 километр.

Пятое место заслуженно получил Dacia Jogger Hybrid, в котором также идеально сочетаются стиль, практичность и экологичность. Citroen e-C4, со своей экстравагантностью, уверенно занимает 6 место среди лидеров, предлагая элегантный дизайн и высокотехнологичное оборудование.

MG ZS EV обещает мощность и динамику, став настоящим символом перемен в современном производстве автомобилей. А Renault Zoe, компактный городской электрокар, удивляет мобильностью и энергоэффективностью.

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