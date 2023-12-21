Дешеві і класні: названі 8 найкращих авто 2024 року

Усі ці авто або електричні, або гібриди

У світі автомобілів жорстка конкуренція, тому виробники з року в рік радують автомобілістів інноваціями, випускаючи все ефективніші, класніші та стильніші авто. Проте деколи потрібен простий, зручний і недорогий транспортний засіб.

Саме такі автомобілі представлені в цьому рейтингу. Експерти з Auto Express оцінили всі переваги та недоліки авто з електричними та гібридними силовими установками і склали перелік кращих недорогих моделей, що будуть популярними у 2024 році.

Найкращі авто 2024 року

Що стосується першого місця у рейтингу, то його отримало електричне диво від Hyundai — Kona Electric. Саме цей електрокар доводить, що низька вартість — не обов’язково низька ціна.

Другий у списку — китайський електрокар MG4. Він вражає покупців своєю високою продуктивністю та вишуканістю за невеликі гроші.

BYD Dolphin — ще один доступний автомобіль з Китаю. Електрокар за 19 тисяч доларів пропонує запас ходу до 400 кілометрів. Це ж просто неймовірно. На четвертому місці розташувався Fiat 500, міський електрокар, який має запас ходу у 481 кілометр.

П’яте місце заслужено отримав Dacia Jogger Hybrid, у якому також ідеально поєднуються стиль, практичність так екологічність. Citroen e-C4, з своєю екстравагантністю, впевнено займає 6 місце серед лідерів, пропонуючи елегантний дизайн та високотехнологічне обладнання.

MG ZS EV обіцяє потужність та динаміку, ставши справжнім символом змін у сучасному виробництві автомобілів. А Renault Zoe, компактний міський електрокар, дивує своєю мобільністю та енергоефективністю.

Раніше "Телеграф" писав про 5 найнадійніших моделей Renault та Nissan. Вони усі з легкістю проїдуть 500 тисяч кілометрів і навіть більше.