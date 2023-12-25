На испанской ферме обнаружили 2 уникальных Lamborghini: простояли без движения 20 лет

Это настоящие капсулы времени

Итальянский бренд Lamborghini производит крайне дорогие и эксклюзивные автомобили, ни один из экземпляров которого, казалось бы, не остается без внимания. Однако это не всегда так – некоторые машины оставляют без дела на несколько десятков лет.

Так случилось в Испании — на одной из местных ферм на юго-востоке обнаружили 2 уникальных экземпляра — таких машин выпущено очень мало. В частности, речь идет о Lamborghini Espada, о судьбе которых не было ничего известно, пишет Wheel-news.

Местная пресса пишет, что одна из этих моделей зарегистрирована в 1970 году, то есть это второе поколение модели. Что касается технического состояния этого авто, то оно ужасное. Но с виду автомобиль довольно-таки ничего.

Другой автомобиль поновее – с 1974 года, то есть принадлежит он к 3 поколению модели. У этой машины не хватает некоторых запчастей – заднего стекла, бамперов, фар и т.д.

Что известно о Lamborghini Espada 2 и 3 поколения

Lamborghini Espada – это четырехместный купе-гран туризмо, производившийся итальянским производителем автомобилей Lamborghini в течение 1968-1978 годов. Эспада отличается своим изысканным дизайном и мощными характеристиками, и в целом считается одним из самых уникальных автомобилей своего времени.

Первое поколение (1968–1970): технические характеристики

двигатель: V12 объемом 3,9 литра;

мощность: Первоначально 325 л.с., но позже приподнята до 350 л.с;

трансмиссия: 5-ступенчатая механическая коробка передач.

шасси и подвеска: каркасное шасси, независимая передняя и задняя подвеска.

Второе поколение (1970-1978): технические характеристики

двигатель: V12 объемом 3,9 литра;

мощность была увеличена до 365 л.с;

трансмиссия: автоматическая и механическая по выбору.

Второе поколение получило несколько усовершенствований в дизайне и технических характеристиках. Исключительный дизайн и высокие технические характеристики делали Lamborghini Espada предметом желания для коллекционеров и энтузиастов. Обе модели уже отправили на реставрацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве был замечен уникальный лимузин Mitsubishi-Lamborghini. Впереди он выглядит как суперкар, внутри – лимузин, а на самом деле это вообще другая машина.