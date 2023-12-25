На испанской ферме обнаружили 2 уникальных Lamborghini: простояли без движения 20 лет
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Это настоящие капсулы времени
Итальянский бренд Lamborghini производит крайне дорогие и эксклюзивные автомобили, ни один из экземпляров которого, казалось бы, не остается без внимания. Однако это не всегда так – некоторые машины оставляют без дела на несколько десятков лет.
Так случилось в Испании — на одной из местных ферм на юго-востоке обнаружили 2 уникальных экземпляра — таких машин выпущено очень мало. В частности, речь идет о Lamborghini Espada, о судьбе которых не было ничего известно, пишет Wheel-news.
Местная пресса пишет, что одна из этих моделей зарегистрирована в 1970 году, то есть это второе поколение модели. Что касается технического состояния этого авто, то оно ужасное. Но с виду автомобиль довольно-таки ничего.
Другой автомобиль поновее – с 1974 года, то есть принадлежит он к 3 поколению модели. У этой машины не хватает некоторых запчастей – заднего стекла, бамперов, фар и т.д.
Что известно о Lamborghini Espada 2 и 3 поколения
Lamborghini Espada – это четырехместный купе-гран туризмо, производившийся итальянским производителем автомобилей Lamborghini в течение 1968-1978 годов. Эспада отличается своим изысканным дизайном и мощными характеристиками, и в целом считается одним из самых уникальных автомобилей своего времени.
Первое поколение (1968–1970): технические характеристики
- двигатель: V12 объемом 3,9 литра;
- мощность: Первоначально 325 л.с., но позже приподнята до 350 л.с;
- трансмиссия: 5-ступенчатая механическая коробка передач.
- шасси и подвеска: каркасное шасси, независимая передняя и задняя подвеска.
Второе поколение (1970-1978): технические характеристики
- двигатель: V12 объемом 3,9 литра;
- мощность была увеличена до 365 л.с;
- трансмиссия: автоматическая и механическая по выбору.
Второе поколение получило несколько усовершенствований в дизайне и технических характеристиках. Исключительный дизайн и высокие технические характеристики делали Lamborghini Espada предметом желания для коллекционеров и энтузиастов. Обе модели уже отправили на реставрацию.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве был замечен уникальный лимузин Mitsubishi-Lamborghini. Впереди он выглядит как суперкар, внутри – лимузин, а на самом деле это вообще другая машина.