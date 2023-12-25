На іспанській фермі виявили 2 унікальних Lamborghini: простояли без руху 20 років

Це справжні капсули часу

Італійський бренд Lamborghini випускає вкрай дорогі та ексклюзивні автомобілі, жоден з екземплярів якого, здавалося б, не залишається без уваги. Проте це не завжди так — деякі машини залишають без діла на кілька десятків років.

Так сталося в Іспанії — на одній з місцевих ферм на південному сході виявили 2 унікальні екземпляри — таких машин випущено дуже мало. Зокрема, йдеться про Lamborghini Espada, про долю яких не було нічого відомо, пише Wheel-news.

Місцева преса пише, що одна з цих моделей зареєстрована у 1970 році, тобто це друга генерація моделі. Щодо технічного стану цього авто, то він жахливий. Але на вигляд автомобіль досить таки нічого.

Інший автомобіль новіший — з 1974 року, тобто належить він до 3 покоління моделі. У цієї автівки не вистачає деяких запчастин — заднього скла, бамперів, фар тощо.

Що відомо про Lamborghini Espada 2 та 3 покоління

Lamborghini Espada — це чотирьохмісний купе-гран турізмо, який вироблявся італійським виробником автомобілів Lamborghini протягом 1968-1978 років. Еспада вирізняється своїм вишуканим дизайном та потужними характеристиками, і в цілому вважається одним із найбільш унікальних автомобілів свого часу.

Перше покоління (1968-1970): технічні характеристики

двигун: V12 об'ємом 3,9 літра;

потужність: Початково 325 к.с., але пізніше піднята до 350 к.с;

трансмісія: 5-ступінева механічна коробка передач.

шасі та підвіска: каркасне шасі, незалежна передня та задня підвіска.

Друге покоління (1970-1978): технічні характеристики

двигун: V12 об'ємом 3,9 літра;

потужність була збільшена до 365 к.с;

трансмісія: автоматична та механічна на вибір.

Друге покоління отримало кілька удосконалень в дизайні та технічних характеристиках. Винятковий дизайн і високі технічні показники робили Lamborghini Espada предметом бажання для колекціонерів та автомобільних ентузіастів. Обидві моделі уже відправили на реставрацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві помітили унікальний лімузин Mitsubishi-Lamborghini. Спереду він виглядає як суперкар, всередині — лімузин, а насправді це взагалі інша машина.