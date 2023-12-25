Как часто действительно нужно мыть авто зимой: ответ эксперта вас удивит

Украинцам рассказали, как часто нужно мыть авто и как правильно это делать

Многие водители зимой вообще отказываются от мытья автомобиля, ведь дороги в этот период года грязные. Поэтому машина загрязняется почти сразу после мытья.

Однако отказываться от этого нельзя. Мыть автомобиль нужно хотя бы раз в неделю, сообщает Ampercar.com.

Что говорят эксперты

Автомобиль нужно мыть в любую погоду, в частности, и зимой. В этот период года дороги обрабатывают специальными противогололедными реагентами. Они губительно влияют на кузов автомобиля. Если этого не делать, реагенты превратят транспортное средство в ржавое корыто буквально через два года.

Не забывайте также время от времени мыть днище автомобиля. Соль и реагенты разъедают не только кузов, но и находящиеся под ним детали авто.

Однако чрезмерная влага не слишком страшна для кузовов современных автомобилей, они хорошо защищены еще с завода. Поэтому никаких дополнительных действий автовладельцам делать не нужно, когда на улице дождь или мокрый снег.

Когда не нужно мыть авто? По словам специалиста, не нужно мыть авто, если на улице сильный мороз. Дело в том, что на кузове авто остается вода и замерзает на деталях кузова автомобиля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно мыть автомобиль зимой. Главное – сбить большие куски грязи, которая собирается под крыльями авто.