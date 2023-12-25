Як часто насправді потрібно мити авто взимку: відповідь експерта вас здивує

Українцям розповіли, як часто треба мити авто і як правильно це робити

Багато водіїв взимку взагалі відмовляються від миття автомобіля, адже дороги у цей період року брудні. Через це машина забруднюється майже відразу після миття.

Проте відмовлятись від цього категорично не можна. Мити автомобіль потрібно хоча б раз у тиждень, повідомляє Ampercar.com.

Що кажуть експерти

Автомобіль потрібно мити за будь-якої погоди, зокрема, і взимку. У цей період року дороги обробляють спеціальними протиожеледними реагентами. Вони згубно впливають на кузов автомобіля. Якщо цього не робити, реагенти перетворять транспортний засіб на іржаве корито буквально за два роки.

Не забувайте також час від часу мити днище автомобіля. Сіль та реагенти роз'їдають не лише кузов, але й деталі авто, які розташовані під ним.

Проте надмірна волога не надто страшна для кузовів сучасних автомобілів, адже вони добре захищені ще із заводу. Тому жодних додаткових дій автовласникам робити не потрібно, коли на вулиці дощ чи мокрий сніг.

Коли не потрібно мити авто? За словами спеціаліста, не потрібно мити авто, якщо на вулиці сильний мороз. Річ у тім, що на кузові авто залишається вода, і вона замерзає на деталях кузова автомобіля.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно мити автомобіль взимку. Головне — збити великі шматки бруду, який збирається під крилами авто.