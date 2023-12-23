Топ-3 популярні водійські звички, через які швидко ламається коробка "автомат"

Забудьте про ці звички назавжди

Коробки передач "автомат" вважаються не такими надійними, як механічні. Однак вони стають все більш популярними в Україні та у світі.

Така коробка передач прослужить довго, якщо дотримуватись правил користування нею. "Телеграф" зібрав усі поради, які варто знати, щоб не пошкодити АКПП.

Не ставте авто на паркування, поки воно не зупинилось повністю

Якщо перемикати автоматичну коробку передач під час руху, навантаження на неї збільшується, адже автомобіль потрібно різко сповільнити. Коли намагаєтесь запаркуватись, робіть це на режимі D. І тільки після повної зупинки перемикайте на режим паркінгу.

Агресивне прискорення та гальмування

Водії, які часто використовують різке прискорення та гальмування, мають усвідомлювати, що коробка передач так швидко зношується. Різке гальмування під час руху або стрімкий розгін призводять до перевищення обертів коробки передач та її перегріву.

Спробуйте уникати різких рухів та робіть плавні переходи між прискоренням та гальмуванням. Це дозволить коробці передач працювати ефективно та тривало.

Не котіться на нейтралці з гірки

Багато водіїв, які забувають, що пересіли з "механіки" на "автомат", за звичкою котяться з гірки на "нейтралці". Але це дуже шкодить АКПП — не робіть такого в жодному разі.

Часто, вмикаючи нейтральну передачу, водії думають, що економлять паливо. У сучасних автомобілях впроваджена електронна система вприскування палива — і вона самостійно економить паливо під час спуску з гірки. Тому пошкодуйте ваш "автомат", інакше механіки на СТО розбагатіють з вашою допомогою.

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