Машина скаже вам "дякую": топ-5 кращих звичок в експлуатації

Ці прості речі збережуть вашу машину

Те, наскільки довго та надійно працюватиме транспортний засіб, залежить від стилю водіння, а також вчасно проведеного техобслуговування. Хороші звички допоможуть заощадити кошти на ремонті авто і продовжать його надійну роботу.

Розповідаємо про те, що сприяє кращій роботі будь-якої автівки. Запам’ятавши ці аспекти і перетворивши їх у звичку, ви надовго забудете, що таке ремонт.

Замінюйте моторну оливу вчасно

Навіть якщо ви рідко користуєтесь автомобілем, замінюйте мастило хоча б раз у рік. З часом воно втрачає свої корисні властивості. Як наслідок, двигун та його ключові елементи швидко старіють і псуються.

Не забувайте про рекомендації, вказані в інструкції з обслуговування авто. Якщо у документі вказано, що потрібно замінювати мастило раз на 10 тисяч кілометрів, не економте, адже ремонт набагато дорожчий. Купуйте лише якісне та перевірене мастило, яке підходить вашому автомобілю.

Кермуйте плавно

Агресивний стиль водіння зовсім не подобається автомобілям. Якщо ви часто гальмуєте різко, а потім прискорюєтесь, це призводить до передчасного зношення гальмівних колодок, а також інших запчастин.

До того ж плавний стиль кермування заощаджує паливо. При різкому гальмуванні, а тим більше — прискоренні, витрачається на 25-30% більше пального.

Прогрівайте двигун

Не забувайте прогрівати двигун перед кожною поїздкою, навіть якщо на вулиці літо. Холодне мастило не так добре змащує двигун та інші ключові елементи автомобіля, як розігріте.

Звісно, взимку це першочерговий крок, якщо ви збираєтесь сісти за кермо. Як правильно прогрівати автомобіль взимку, "Телеграф" розповідав тут.

Намагайтесь, щоб бак з пальним постійно був наповнений

Не допускайте того, щоб паливний бак був майже порожній. При пустому баці на стінках утворюється конденсат, що негативно впливає на роботу машини, спричиняє корозію та проблеми з мотором. Особливо це актуально в холодну пору року.

Не тримайте постійно ногу на гальмах

Щоб гальмівні диски не перегрівались, не тримайте постійно ногу на педалі гальм. Деякі водії мають таку звичку — адже тоді відчуваєш себе безпечніше. Але через неї страждає гальмівна система, її колодки та диски. Щоб загальмувати зі схилу, краще перемкнути важіль коробки на нижчу передачу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, автомеханіки кажуть, що довго прогрівати автомобіль взимку настільки шкідливо, як і коли не робиш цього зовсім.