Машина скажет вам "спасибо": топ-5 лучших привычек в эксплуатации

Эти простые вещи сохранят вашу машину

То, насколько долго и надежно будет работать транспортное средство, зависит от стиля вождения, а также своевременного техобслуживания. Хорошие привычки помогут сэкономить средства на ремонте авто и продолжат его надежную работу.

Рассказываем о том, что способствует лучшей работе любого автомобиля. Запомнив эти аспекты и превратив их в привычку, вы надолго забудете, что такое ремонт.

Заменяйте моторное масло вовремя

Даже если вы редко пользуетесь автомобилем, заменяйте масло хотя бы раз в год. С течением времени оно теряет свои полезные свойства. Как следствие, двигатель и его ключевые элементы быстро стареют и портятся.

Не забывайте о рекомендациях, указанных в инструкции по обслуживанию авто. Если в документе указано, что нужно заменять масло раз в 10 тысяч километров, не экономьте, ведь ремонт гораздо дороже. Купите только качественное и проверенное масло, которое подходит вашему автомобилю.

Управляйте плавно

Агрессивный стиль вождения совсем не нравится автомобилям. Если вы часто тормозите резко, а затем ускоряетесь, это приводит к преждевременному износу тормозных колодок, а также других деталей.

К тому же плавный стиль вождения экономит топливо. При резком торможении, а тем более ускорении, расходуется на 25-30% больше горючего.

Прогревайте двигатель

Не забывайте прогревать двигатель перед каждой поездкой, даже если на улице лето. Холодное масло не так хорошо смазывает двигатель и другие ключевые элементы автомобиля, как разогретое.

Конечно, зимой это первоочередной шаг, если вы собираетесь сесть за руль. Как правильно прогревать автомобиль зимой, "Телеграф" рассказывал здесь.

Старайтесь, чтобы бак с горючим постоянно был наполнен

Не допускайте того, чтобы топливный бак был почти пуст. При пустом баке на стенах появляется конденсат, что плохо влияет на работу машины, приводит к коррозии и трудностям с мотором. Особенно это актуально в холодное время года.

Не держите постоянно ногу на тормозах

Чтобы тормозные диски не перегревались, не держите ногу на педали тормозов. У некоторых водителей такая привычка — ведь тогда чувствуешь себя безопаснее. Но из-за нее страдает тормозная система, ее колодки и диски. Чтобы затормозить со склона, лучше переключить рычаг коробки на более низкую передачу.

Как сообщал "Телеграф" ранее, автомеханики говорят, что долго прогревать автомобиль зимой настолько вредно, как и когда не делаешь этого совсем.