Які звичні дії водіїв непомітно "вбивають" ходову авто: 3 найпоширеніші помилки

Не повторюйте цих помилок, якщо не хочете попасти на гроші

Загальнопоширеною є думка про те, що ходову систему автомобіля найбільше псують ями та нерівності на дорозі. Проте найчастіше пошкоджується ходова частина машин зовсім не через те.

Навіть при їзді ідеально рівними дорогами можна серйозно зіпсувати підвіску. "Телеграф" зібрав топ-5 найпоширеніших помилок водіїв.

Висока температура — смерть для амортизаторів

Мало хто знає, що стан амортизаторів транспортного засобу залежить від температури навколишнього середовища. Якщо ви даєте своїй машині великі механічні навантаження у спеку, а на стійках накопичилось багато бруду, який погіршує відвід тепла, то шток амортизатора засмічується і пошкоджується.

Звісно, відмовлятись від експлуатації авто, коли на вулиці +30, не варто. Потрібно просто час від часу мити пружини авто на автомийці.

Плавна їзда

Автомобіль швидше псується та зношується при агресивному водінні. Це ні для кого не секрет. Але найбільше страждають розхідні матеріали, а також підвіска. Тому не гальмуйте і не прискорюйтесь надто різко, це потрібно робити плавно.

Перекачані шини

Занадто сильно накачані шини також погано впливають на стан ходової автомобіля. Автоексперти рекомендують тримати тиск у шинах на рівні 2,3 взимку, а влітку — 2,5. Ресурс шин та холодової вашого авто зменшується, коли вони перекачані, хоча це і дає можливість зекономити на паливі.

Раніше "Телеграф" писав, як потрібно гальмувати на механіці взимку, щоб машину не занесло. Ці нюанси потрібно знати задля безпеки на дорозі.