Какие привычные действия водителей незаметно "убивают" ходовую авто: 3 самые распространенные ошибки

Не повторяйте эти ошибки, если не хотите попасть на деньги

Общераспространенное мнение о том, что ходовую систему автомобиля больше всего портят ямы и неровности на дороге. Однако чаще повреждается ходовая часть машин совсем не потому.

Даже при езде идеально ровными дорогами можно серьезно испортить подвеску. "Телеграф" собрал топ-5 самых распространенных водительских ошибок.

Высокая температура – смерть для амортизаторов

Немногие знают, что состояние амортизаторов транспортного средства зависит от температуры окружающей среды. Если вы даете своей машине большие механические нагрузки в жару, а на стойках накопилось много грязи, ухудшающей отвод тепла, то шток амортизатора засоряется и повреждается.

Конечно, отказываться от эксплуатации авто, когда на улице +30 не стоит. Нужно просто время от времени мыть пружины на автомойке.

Плавная езда

Автомобиль быстрее портится и изнашивается при агрессивном вождении. Это ни для кого не секрет. Но больше всего страдают расходные материалы, а также подвеска. Поэтому не тормозите и не ускоряйтесь слишком резко, это нужно делать плавно.

Перекаченные шины

Слишком сильно накаченные шины также оказывают негативное влияние на состояние ходового автомобиля. Автоэксперты рекомендуют держать давление в шинах на уровне 2,3 зимой, а летом – 2,5. Ресурс шин и холодовой машины уменьшается, когда они перекачаны, хотя это и дает возможность сэкономить на топливе.

Ранее Телеграф писал, как нужно тормозить на механике зимой, чтобы машину не занесло. Эти нюансы нужно знать для безопасности на дороге.