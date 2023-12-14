Проанализировали 10 млн машин: назван самый безопасный автомобиль года

А Tesla стала еще хуже, чем Dacia.

TÜV – испытательный центр со 150-летней историей. Получить сертификат от TÜV – большое достижение, которое автоматически увеличит прибыль. Ежегодно эксперты организации публикуют свой отчет по самым безопасным и небезопасным автомобилям в Германии за последний год.

В этом году также назвали лучшие и худшие из них. Общую победу в 2024 году одержал VW Golf Sportsvan. Относительно его надежности и не было сомнений – именно VW Golf Sportsvan из года в год набирает по 5 звезд в краш-тестах Euro NCAP.

В TÜV выражают обеспокоенность, что общий уровень безопасности авто из года в год снижается. К примеру, всего за 2 года процент машин с серьезными неисправностями составил 20,5%, что на 0,3% больше, чем в 2022 году.

Самые ненадежные авто

В этом году в списке лидеров антирейтинга неожиданно оказалась Tesla. На последней позиции она сменила Dacia. Этот автомобиль до достижения 3-летнего возраста имеет больше неисправностей. У 14,7% этих авто имеются дефекты.

Ненадежными авто также признали Logan и Duster любых поколений и лет выпуска. Они как были ненадежны, так и остались. Seat Alhambra ломается в 10,3% случаев.

Среди авто в возрасте 4-5 лет лидером антирейтинга стал BMW X5/X6. Почти 18% авто этой марки – с дефектами. Такая же ситуация и у Volkswagen Sharan и BMW 2 Series Active Tourer.

Самыми некачественными авто в возрасте от 6 до 9 лет являются Dacia Dokker, более четверти которых имеют серьезные неисправности, BMW 5/6 Series, а также Dacia Duster. Результаты последних не намного лучше, чем у лидера антирейтинга. Также ненадежным авто является Fiat Punto, в 29,7% случаев которого есть дефекты.

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