Лучшие иномарки до $5 тысяч в Украине: топ надежных подержанных моделей

На эти модели следует обратить внимание, если у вас ограничен бюджет

Если ваш бюджет ограничен 5 тысячами долларов, не спешите присматриваться к "Жигулям", "девяткам" или Daewoo Lanos. За эти деньги на подержанном рынке Украины можно приобрести качественные иномарки.

Иногда эти автомобили имеют очень большие пробеги, и их не рекомендуют покупать, но есть много вариантов надежных и не "убитых" авто за нормальные деньги. "Телеграф" рассказывает, на какие именно варианты можно обратить внимание.

Citroen C5

Citroen C5 – это серия автомобилей французского производителя Citroen. Модель появилась в 2000 году и была доступна в различных кузовах, таких как седан и универсал. За годы своего существования Citroen C5 прошел несколько модификаций и обновлений.

Автомобиль обладает современным дизайном и высоким уровнем комфорта. Модель известна превосходными амортизационными свойствами, основанными на гидравлической системе двойного амортизатора, характерной для Citroen. По цене до 5 тысяч долларов в Украине можно купить Citroen C5 к 2008 году выпуска с пробегами ориентировочно 100-200 тысяч.

Nissan Note 1 поколение

Nissan Note первого поколения представили в 2004 году. Это компактный автомобиль в виде хэтчбека с просторным салоном и исключительной практичностью. Она достигалась с помощью характерной высокой крыши. Внешний вид – современный и эргономичный. Автомобиль легок в управлении и парковке благодаря компактным размерам.

Модель выпускалась с бензиновыми и дизельными двигателями в зависимости от рынка. Самым популярным был 1,4-литровый бензиновый мотор, считавшийся надежным и ресурсным. Первое поколение не поражало большим количеством передовых технологий, но все базовые функции, такие как кондиционер, электроусилитель руля и система безопасности — присутствуют.

Kia Ceed 1 поколение

Kia Ceed – это компактный автомобиль, предназначенный для рынка Европы. У него был современный и эргономичный дизайн с тонкими линиями. На рынке доступны такие типы кузова как хэтчбек и универсал с размерами, оптимальными как для городского, так и повседневного использования. В салоне заметен акцент на комфорте и практичности. Он просторный, в отделке использовались качественные материалы.

Модель оснащалась механическими и автоматическими коробками передач и различными бензиновыми и дизельными двигателями. Самым популярным из них был 1,6-литровый бензиновый. Также на этот автомобиль часто устанавливали ГБО. В Украине за указанную сумму можно купить Kia Ceed 1 поколения 2008-2011 годов выпуска, с пробегами от 100 до 200 тысяч километров.

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