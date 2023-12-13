Кращі іномарки до $5 тисяч в Україні: топ надійних вживаних моделей

На ці моделі варто звернути увагу, якщо у вас обмежений бюджет

Якщо ваш бюджет обмежений 5 тисячами доларів, не поспішайте приглядатись до "Жигулів", "дев’яток" чи Daewoo Lanos. За ці гроші на вживаному ринку України можна придбати якісні іномарки.

Деколи ці автомобілі мають дуже великі пробіги, і їх не рекомендують купувати, але все ж є багато варіантів надійних та не "вбитих" авто за нормальні гроші. "Телеграф" розповідає, на які саме варіанти можна звернути увагу.

Citroen C5

Citroen C5 — це серія автомобілів французького виробника Citroen. Модель з'явилася у 2000 році, і була доступна у різних кузовах, таких як седан і універсал. За роки свого існування Citroen C5 пройшов кілька модифікацій і оновлень.

Автомобіль має сучасний дизайн та високий рівень комфорту. Модель відома чудовими амортизаційними властивостями, що базуються на гідравлічній системі подвійного амортизатора, характерній для Citroen. За ціною до 5 тисяч доларів в Україні можна купити Citroen C5 до 2008 року випуску, з пробігами орієнтовно 100-200 тисяч.

Nissan Note 1 покоління

Nissan Note першого покоління представили у 2004 році. Це компактний автомобіль у вигляді хетчбека з просторим салоном та винятковою практичністю. Вона досягалась за допомогою характерного високого даху. Зовнішній вигляд — сучасний та ергономічний. Автомобіль легкий у керуванні та паркуванні завдяки своїм компактним розмірам.

Модель випускалася з бензиновими та дизельними двигунами, залежно від ринку. Найпопулярнішим був 1,4-літровий бензиновий мотор, який вважався надійним та ресурсним. Перше покоління не вражало великою кількістю передових технологій, але усі базові функції, такі як кондиціонер, електропідсилювач керма та система безпеки, — у наявності.

Kia Ceed 1 покоління

Kia Ceed — це компактний автомобіль, призначений для ринку Європи. Він мав сучасний та ергономічний дизайн з тонкими лініями. На ринку доступні такі типи кузова як хетчбек та універсал, з розмірами, оптимальними як для міського, так і повсякденного використання. У салоні помітний акцент на комфорті та практичності. Він просторий, в оздобленні використовувались якісні матеріали.

Модель оснащувалася механічними та автоматичними коробками передач, і різними бензиновими та дизельними двигунами. Найпопулярнішим з них був 1,6-літровий бензиновий. Також на це авто часто встановлювали ГБО. В Україні за вкзаний бюджет можна придбати Kia Ceed 1 покоління 2008-2011 років, з пробігами від 100 до 200 тисяч кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнадійніші китайські машини. Ці 9 моделей отримали по 5 зірок безпеки.