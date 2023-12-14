Проаналізували 10 млн машин: названо найбезпечніший автомобіль року

А Tesla стала ще гіршою, ніж Dacia.

TÜV — іспитовий центр з 150-річною історією. Отримати сертифікат від TÜV — велике досягнення, яке автоматично збільшить прибуток. Щороку експерти організації публікують свій звіт щодо найбезпечніших та найнебезпечніших автомобілів у Німеччині за останній рік.

Цьогоріч також назвали кращі та гірші з них. Загальну перемогу у 2024 році отримав VW Golf Sportsvan. Щодо його надійності і не було сумнівів — саме VW Golf Sportsvan з року в рік набирає по 5 зірок в краш-тестах Euro NCAP.

У TÜV висловлюють занепокоєння, що загальний рівень безпеки авто з року в рік знижується. Наприклад, всього за 2 роки відсоток машин з серйозними несправностями склав 20,5%, що на 0,3% більше, ніж у 2022.

Найненадійніші авто

Цьогоріч у списку лідерів антирейтингу неочікувано опинилася Tesla. На останній позиції вона замінила Dacia. Цей автомобіль до досягнення 3-річного віку має найбільше несправностей. У 14,7% цих авто є дефекти.

Ненадійними авто також визнали Logan та Duster будь-яких поколінь та років випуску. Вони як були ненадійними, так і залишились. Seat Alhambra ламається у 10,3% випадків.

Серед авто віком 4-5 років лідером антирейтингу став BMW X5/X6. Майже 18% авто цієї марки — з дефектами. Така ж ситуація і у Volkswagen Sharan та BMW 2 Series Active Tourer.

Найгіршими авто віком від 6 до 9 років є Dacia Dokker, понад чверть яких мають серйозні несправності, BMW 5/6 Series, а також Dacia Duster. Результати останніх не набагато кращі, ніж у лідера антирейтингу. Також ненадійним авто є Fiat Punto, у 29,7% випадків якого є дефекти.

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