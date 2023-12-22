Топ-4 недорогих авто, які зовні схожі на елітні моделі за 10 мільйонів (фото)

Дизайн цих автомобілів частково або майже повністю скопійовано з дорогих моделей

Будь-який товар у світі (не лише в автомобільному світі), має копії. Це може бути або повна підробка дизайну, або дуже схожі риси. Так і на ринку автомобілів — є дорогі машини, які схожі на дешеві, або навпаки.

Ми зібрали топ-4 пари автомобілів, різниця між якими — мільйони гривень. При цьому виглядають вони дуже схоже.

Ford Puma 2020 (600 тисяч грн) та Aston Martin DBX (7 млн грн)

Звісно, порівнювати їхню технологічну просунутість чи двигуни — не дуже хороша ідея. Але з точки зору дизайну усе дуже схоже — і решітка радіатора, і фари, і навіть сама форма кузова. Риси дорогого Aston Martin DBX проявляються у Ford Puma дуже чітко.

Hyundai Tucson 2021 (800 тисяч) та Lamborghini Urus (15 мільйонів)

Напевно, в Lamborghini не дуже зраділи, коли побачили дизайн нового Hyundai Tucson у 2021 році — адже він дуже навіть схожий на суперкар італійського бренду.

У самій компанії Hyundai називають дизайн Tucson 2021 революційним та абсолютно новим. Проте це, схоже, не зовсім правда.

Ford Mondeo (700 тисяч) та Aston Martin (8 мільйонів)

Дизайн Ford Mondeo останніх поколінь просто перекопіювали з елітних Aston Martin. Особливо впадає в око схожість передньої частини цих автомобілів. У Ford просто трішки змінили решітку радіатора і форму фар. Подивіться лише на форму капота і його вигини — це ж 1 в 1.

Renault Arkana (600 тисяч) та BMW X4 (2 мільйони гривень)

Дешевий Renault Arkana дуже схожий на BMW X4. У Renault кажуть, що в Arkana гармонійно поєднуються плавні лінії та масивні контури, не розповідаючи про те, що дизайн майже повністю повторює BMW X4. Тому цей французький позашляховик називають народним BMW X4.

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