Названо три кращих авто для української зими

Усі ці автомобілі — виключно повнопривідні

Зими в Україні зазвичай не є дуже холодними, але доволі часто підсипле снігу, вдарять морози, перемете трасу тощо. Для таких випадків потрібне надійне авто, з великими колесами, а також повним приводом.

Звісно, ці моделі автомобілів і в іншу пору року не будуть простоювати без діла в гаражі, особливо якщо ви часто виїжджаєте на природу. "Телеграф" зібрав моделі авто, яким не страшна будь-яка погода.

Renault Duster

Цей французький кросовер адаптований для будь-яких доріг та погоди. Друге покоління автомобіля оснащене дизельним мотором з повним приводом. Це ідеальний вибір для зими.

А загалом, у цього авто є все, що треба сучасному автомобілісту — потужний двигун, надійна трансмісія, великі колеса та зручний салон. А ціна на ринку доволі доступна.

Також Renault Duster відомий своєю надійністю. У разі, якщо його вчасно та якісно обслуговують, без ремонту кросовер від’їздить понад 400 км.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail — ще один сучасний кросовер, створений спеціально для поганих доріг та морозів. Це ідеальне авто для тих, хто любить пригоди, відпочинок на природі тощо. Є 2 мотори на вибір — 2,0-літровий та 2,-5-літровий, з повним приводом. Nissan X-Trail цінують, перш за все, за якість, — завдяки спеціальній обробці про іржу на кузові можна забути.

Geely Monjaro

Geely Monjaro — це такий собі Volvo XC60 на мінімалках. Він побудований на тій же архітектурі, але на третину дешевший.

Цей автомобіль спроєктований так, щоб кожна поїздка приносила задоволення своєму власнику. Агресивний дизайн, велика радіаторна решітка, оновлені ходові вогні, — все це додає ще більшої впізнаваності екстер'єру.

А ще — тут величезний багажник, який дозволить перевезти все, що потрібно. У салоні оздоблення з натуральної шкіри, на стелі — замша, є панорамний дах з люком, крута аудіосистема, інформаційно-розважальна система, клімат-контроль тощо.

Оснащений кросовер 2-літровим бензиновим турбомотором, що розвиває 240 кінських сил. Витрата палива складає 8,5 літра.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, названі кращі недорогі автомобілі 2024 року. Усі ці авто або електричні, або гібриди.