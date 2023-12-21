Скільки українців вважають авто членом сім’ї: результати опитування вас здивують

Ви будете в шоку, якщо дізнаєтесь, наскільки для багатьох важливі автомобілі

Українські водії дуже люблять свої автомобілі, хвилюються за їхній стан. Деякі вважають, що вони є членом сім’ї.

І таких водіїв доволі багато — аж 47 відсотків. Про це повідомляє Avtosota, посилаючись на дані дослідження агенції Autolist, проведеного серед 800 респондентів в Україні віком до 18 років.

Деталі опитування

Виявилося, що українці дуже хвилюються, якщо їхні транспортні засоби пошкоджуються. Більшість навіть відчуває неабиякий стрес. 41% опитаних вважає, що пошкодження авто — привід для хвилювання, а 40% просто нервуються через втрату можливості легкого пересування.

Для 31% з опитуваних несправності у машині порушують плани на тривалий час, адже багатьом просто не вистачає часу на ремонт (16%).

Проте це стосується лише першого року після купівлі авто. Після цього 68% перестають звертати увагу на незначні несправності чи подряпини. А 3% із них взагалі економлять на техобслуговуванні.

За зовнішнім станом машини продовжують доглядати 66% опитаних. Проте через 2 роки навіть сколи та тріщини не є проблемою для 14% респондентів, а ще 13% — через п’ять років.

Щоб не хвилюватися через несправності та пошкодження кузова, українці поспілкуються з автомайстром (у 36 відсотках випадків). Але коли уже виникають серйозні проблеми, пов’язані зі станом кузова, 12% користувачів перестають дбати про свій автомобіль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які автомобілі від Renault та Nissan настільки надійні, що з легкістю проїдуть 500 тисяч кілометрів і навіть більше без капітального ремонту.