Сколько украинцев считают авто членом семьи: результаты опроса вас удивят

Вы будете в шоке, если узнаете, насколько для многих важны автомобили

Украинские водители очень любят свои автомобили, переживают за их состояние. Некоторые считают, что они являются членом семьи.

И таких водителей достаточно много — 47 процентов. Об этом сообщает Avtosota, ссылаясь на данные исследования агентства Autolist, проведенного среди 800 респондентов в Украине в возрасте до 18 лет.

Детали опроса

Оказалось, что украинцы очень переживают, если их транспортные средства повреждаются. Большинство даже испытывает большой стресс. 41% опрошенных считает, что повреждение авто — повод для волнения, а 40% просто нервничают из-за утраты возможности легкого передвижения.

Для 31% опрашиваемых неисправностей в машине нарушают планы на длительное время, ведь многим просто не хватает времени на ремонт (16%). Однако это относится только к первому году после покупки авто. После этого 68% перестают обращать внимание на незначительные неисправности или царапины. А 3% из них вообще экономят на техобслуживании.

За внешним состоянием машины продолжают ухаживать 66% опрошенных. Однако через 2 года даже сколы и трещины не являются проблемой для 14% респондентов, а еще для 13% — пять лет спустя.

Чтобы не беспокоиться из-за неисправностей и повреждений кузова, украинцы пообщаются с автомастером (в 36 процентах случаев). Но когда уже возникают серьезные проблемы, связанные с состоянием кузова, 12% пользователей перестают заботиться о своем автомобиле.

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