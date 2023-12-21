Электрокар Chery с запасом хода 900 км начали продавать: когда он появится в Украине

Этот бренд представлен в Украине двумя моделями авто.

Качественные машины из Китая уже давно не удивительно для украинцев. Каждый год они предлагают все лучшие и лучшие продукты, а цена остается существенно ниже, чем у конкурентов.

К примеру, сейчас известная китайская компания Chery предлагает электрокар с запасом хода 605 км за 35 тысяч долларов — предпродажа модели уже началась. Об этом сообщает местное издание Autohome.cn.

Чем интересен электрокар

Машину позиционируют как флагманский автомобиль с электрической установкой. Уже в следующем году он может появиться в Украине, хотя официального подтверждения информации еще нет. Однако это вполне может произойти в ближайшее время, ведь Exeed уже сейчас представлен в наших дилерских центрах двумя моделями.

По дизайну сегодняшний электрокар совпадает со стилистикой предыдущих моделей бренда, но у него немного изменена задняя часть. Автомобиль очень аэродинамический – коэффициент сопротивления составляет всего 0,205. Есть также спойлер, который можно открыть как кнопкой, так и автоматически.

Флагманский электрокар внутри очень просторный – его колесная база составляет 3000 мм. В салоне есть огромная медиасистема с разрешением 2,5К и диагональю 15,6 дюйма. Много разных современных технологий, включая беспроводные зарядки, парктроники, камеры и водительская система — все это есть в Exeed Sterra ES.

Выпустят несколько версий Exeed Sterra ES с задним и полным приводом. Есть версии на 252, 313 и 480 лошадиных сил, а также несколько видов батарей. Они могут снабжать электрокар 570, 605, 720 и 905 км запаса хода. Предпродажа была объявлена только на версию с 605 км запаса хода. Цены на другие варианты еще не назвали.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Lexus выпустит более дешевую версию электрокара с запасом хода 430 км. Она немного подешевеет по сравнению с предыдущей моделью.