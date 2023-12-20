Lexus выпустит более дешевую версию электрокара с запасом хода 430 км

Это гораздо более дешевая версия, по сравнению с предшественником, и с большим запасом хода.

Компания Lexus анонсировала свой новый электрокар Lexus RZ 2024. Его выпустят в двух версиях – начальной с одним электродвигателем, а также усиленной, с другим аккумулятором.

Сейчас на рынке присутствует Lexus RZ 450e с полноприводной силовой установкой. Он немного подорожает – на 4700 долларов. Цена его будет составлять 58 тысяч долларов, сообщает Insideevs.

Цены и характеристики Lexus RZ 2024 модельного года

Бюджетный вариант – Lexus RZ 300e – будет иметь только 1 электродвигатель, передний привод и аккумулятор на 72,8 кВт. Цена этого электрокара будет составлять 54 тысячи долларов, что существенно дешевле текущей модели.

При этом 300e получит существенно больший запас хода – версия с 18-дюймовыми колесами сможет проехать на 1 заряде около 428 км. Все дело в переднем приводе, ведь эта силовая установка требует на 20% меньше энергии, чем полноприводная версия.

Новая переднеприводная версия Lexus RZ 450e оснащена двигателем мощностью в 203 лошадиные силы, расположенным спереди. Заряжаться электрокары будут от обычной розетки за 9 с половиной часов, а на станции быстрого обслуживания — около получаса.

В стандартную комплектацию 2024 года модельного года будут входить быстрая зарядка для розеток на 120 и 240 В. Есть также новый цвет кузова авто — Copper Crest.

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