Всего 7 долларов в день: китайцы предлагают уникальный электрокар с запасом хода 1000 км

Это действительно уникальное творение, но есть один весомый нюанс

Компания Nio, специализирующаяся на создании электрокаров, продолжает пользоваться популярностью не только в Китае, но и на других рынках. Постепенно она расширяет свой ассортимент, создавая все новые инновационные машины.

В частности, недавно вышел большой седан Nio ET7, в который установили полутвердотельную батарею. Генеральный директор компании Уильям Ли лично протестовал электрокар – он смог проехать 1044 км на 1 заряде аккумулятора, сообщает Carnewschina.

В чем особенность модели Nio ET7

Поездка продолжалась 14 часов и транслировалась в прямом эфире. Двигался электрокар с помощью автопилота, а максимальную скорость ограничили до 90 км/ч. В таком режиме батарея потребляла 13,2 кВтч на 100 км.

Батарею для этого электрокара разработал пекинский производитель WeLion New Energy Technology. Аккумулятор имеет очень сильную систему охлаждения, и теряет температуру в шесть раз сильнее, чем обычные батареи. Сообщается, что твердотрельный аккумулятор имеет такие же размеры, как и обычный, то есть, его можно будет установить в любой автомобиль Nio.

Однако у такой батареи есть один существенный минус — она стоит около 42 тысяч долларов США. Но в Nio нашли выход, предложив батарею в рассрочку. Покупатель платит за батарею 7 долларов в день или 123 доллара в месяц и может пользоваться. Однако аккумулятор остается на балансе компании – в случае чего его можно обновить.

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