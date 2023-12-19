Всього 7 доларів на день: китайці пропонують унікальний електрокар з запасом ходу 1000 км

Це дійсно унікальне творіння, але є один вагомий нюанс

Компанія Nio, яка спеціалізується на створенні електрокарів, продовжує користуватися популярністю не лише в Китаї, але й на інших ринках. Поступово вона розширює свій асортимент, створюючи все нові інноваційні машини.

Зокрема, нещодавно вийшов великий седан Nio ET7, у який встановили напівтвердотільну батарею. Генеральний директор компанії Вільям Лі особисто протестував електрокар — він зміг проїхати 1044 км на 1 заряді акумулятора, повідомляє Carnewschina.

У чому особливість моделі Nio ET7

Поїздка тривала 14 годин і транслювалася в прямому етері. Рухався електрокар за допомогою автопілота, а максимальну швидкість обмежили до 90 км/год. У такому режимі батарея споживала 13,2 кВт·год на 100 км.

Батарею для цього електрокара розробив пекінський виробник WeLion New Energy Technology. Акумулятор має дуже сильну систему охолодження, і втрачає температуру ушестеро сильніше, ніж звичайні батареї. Повідомляється, що твердотрільний акумулятор має такі ж розміри, як і звичайний, тобто його можна буде встановити у будь-який автомобіль Nio.

Проте у такої батареї є один суттєвий мінус — вона коштує близько 42 тисяч доларів США. Але в Nio знайшли вихід, запропонувавши батарею на виплату. Покупець сплачує за батарею 7 доларів в день або 123 долари у місяць, і може користуватись. Проте акумулятор залишається на балансі компанії — у разі чого його можна оновити.

Як раніше писав "Телеграф", в Україні з'явилась нова марка електрокарів Maxus від SAIC. Її запас ходу перевищує 440 км.