Lexus випустить дешевшу версію електрокара з запасом ходу 430 км

Це значно дешевша версія, порівняно з попередником, і з більшим запасом ходу.

Компанія Lexus анонсувала свій новий електрокар Lexus RZ 2024. Його випустять у двох версіях — початковій з 1 електродвигуном, а також посиленій, з іншим акумулятором.

Зараз на ринку присутній Lexus RZ 450e з повнопривідною силовою установкою. Він трохи подорожчає — на 4700 доларів. Ціна його складатиме 58 тисяч доларів, повідомляє Insideevs.

Ціни та характеристики Lexus RZ 2024 модельного року

Бюджетний варіант — Lexus RZ 300e — матиме лише 1 електродвигун, передній привід та акумулятор на 72,8 кВт. Ціна цього електрокара складатиме 54 тисячі доларів, що суттєво дешевше за поточну модель.

При цьому 300e отримає суттєво більший запас ходу — версія з 18-дюймовими колесами зможе проїхати на 1 заряді близько 428 км. Вся річ у передньому приводі, адже ця силова установка потребує на 20% менше енергії, ніж повнопривідна версія.

Нова передньопривідна версія Lexus RZ 450e оснащена двигуном потужністю у 203 кінські сили, який розташовано спереду. Заряджатимуться електрокари від звичайної розетки за 9 з половиною годин, а на станції швидкого обслуговування — близько пів години.

У стандартну комплектацію 2024 модельного року входитимуть швидка зарядка для розеток на 120 та 240 В. Є також новий колір кузова авто — Copper Crest.

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