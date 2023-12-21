Електрокар від Chery з запасом ходу 900 км почали продавати: коли він з’явиться в Україні

Цей бренд представлено в Україні двома моделями авто

Якісні машини з Китаю — уже давно не дивина для українців. Щороку вони пропонують все кращі і кращі продукти, а ціна залишається суттєво нижчою, ніж у конкурентів.

Наприклад, зараз відома китайська компанія Chery пропонує електрокар з запасом ходу 605 км за 35 тисяч доларів — передпродаж моделі уже почався. Про це повідомляє місцеве видання Autohome.cn.

Чим цікавий електрокар

Машину позиціонують як флагманський седан з електричною установкою. Уже наступного року він може з’явитися в Україні, хоча офіційного підтвердження інформації ще немає. Проте це цілком може статися найближчим часом, адже Exeed уже зараз представлено у нас двома моделями у дилерських центрах.

За дизайном сьогоднішній електрокар збігається зі стилістикою попередніх моделей бренду, але у нього трішки змінена задня частина. Автомобіль дуже аеродинамічний — коефіцієнт опору складає всього 0,205. Є також спойлер, який можна відчинити як кнопкою, так і автоматично.

Флагманський електрокар всередині дуже просторий — його колісна база складає 3000 мм. У салоні є величезна медіасистема з роздільною здатністю 2,5К та діагоналлю 15,6 дюйма. Багато різних сучасних технологій, включно з безпровідними зарядками, парктроніками, камерами та системи допомоги водію — все це є у Exeed Sterra ES.

Буде випущено кілька версій Exeed Sterra ES із заднім та повним приводом. Є версії на 252, 313 та 480 кінських сил, а також декілька видів батарей. Вони можуть забезпечувати електрокар 570, 605, 720 та 905 км запасу ходу. Передпродаж оголосили лише на версію з 605 км запасу ходу. Ціни на інші конфігурації ще не назвали.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Lexus випустить дешевшу версію електрокара з запасом ходу 430 км. Вона трішки подешевшає у порівнянні з попередньою моделлю.