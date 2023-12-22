Названы три лучших авто для украинской зимы

Все эти автомобили – исключительно полноприводные

Зимы в Украине обычно не очень холодные, но довольно часто подсыплет снега, ударят морозы, переметет трассу и т.д. Для таких случаев нужен надежный автомобиль, с большими колесами, а также полным приводом.

Конечно, эти модели автомобилей и в другое время года не будут простаивать без дела в гараже, особенно если вы часто уезжаете на природу. "Телеграф" собрал модели авто, которым не страшна любая погода.

Renault Duster

Этот французский кроссовер адаптирован для любых дорог и погоды. Второе поколение автомобиля оснащено дизельным мотором с полным приводом. Это идеальный выбор для зимы.

В целом, у этого авто есть все, что нужно современному автомобилисту — мощный двигатель, надежная трансмиссия, большие колеса и удобный салон. А цена на рынке достаточно доступна.

Также Renault Duster известен своей надежностью. В случае, если его своевременно и качественно обслуживают, без ремонта кроссовер отъезжает более 400 км.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail – еще один современный кроссовер, созданный специально для плохих дорог и морозов. Это идеальный автомобиль для тех, кто любит приключения, отдых на природе и т.д. Есть 2 мотора на выбор – 2,0-литровый и 2,-5-литровый, с полным приводом. Nissan X-Trail ценят, прежде всего, за качество – благодаря специальной обработке об ржавчине на кузове можно забыть.

Geely Monjaro

Geely Monjaro – это эдакий Volvo XC60 на минималках. Он построен на той же архитектуре, но на треть дешевле.

Этот автомобиль спроектирован так, чтобы каждая поездка доставляла удовольствие своему владельцу. Агрессивный дизайн, большая решетка радиатора, обновленные ходовые огни, — все это придает еще большей узнаваемости экстерьеру.

А еще здесь огромный багажник, который позволит перевезти все, что нужно. В салоне отделка из натуральной кожи, на потолке — замша, есть панорамная крыша с люком, крутая аудиосистема, информационно-развлекательная система, климат-контроль и т.д.

Оснащен кроссовер 2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 240 лошадиных сил. Расход топлива составляет 8,5 литра.

Как сообщал "Телеграф" ранее, названы лучшие недорогие автомобили 2024 года. Все эти авто либо электрические, либо гибриды.