Топ-4 недорогих авто, внешне похожие на элитные модели за 10 миллионов (фото)

Дизайн этих автомобилей частично или почти полностью скопирован с дорогих моделей

Любой товар в мире (не только в автомобильном мире) имеет копии. Это может быть либо полная подделка дизайна, либо очень схожие черты. Так и на рынке автомобилей есть дорогие машины, которые похожи на дешевые, или наоборот.

Мы собрали топ-4 пары автомобилей, разница между которыми – миллионы гривен. При этом смотрятся они очень похоже.

Ford Puma 2020 (600 тысяч грн) и Aston Martin DBX (7 млн грн)

Конечно, сравнивать их технологическую продвинутость или двигатели — не очень хорошая идея. Но с точки зрения дизайна все очень похоже – и радиаторная решетка, и фары, и даже сама форма кузова. Черты дорогого Aston Martin DBX проявляются у Ford Puma очень четко.

Hyundai Tucson 2021 (800 тысяч) и Lamborghini Urus (15 миллионов)

Наверное, в Lamborghini не очень обрадовались, когда увидели дизайн нового Hyundai Tucson в 2021 году – ведь он очень даже похож на суперкар итальянского бренда.

В самой компании Hyundai называют дизайн Tucson 2021 революционным и совершенно новым. Однако это, похоже, не совсем верно.

Ford Mondeo (700 тысяч) и Aston Martin (8 миллионов)

Дизайн Ford Mondeo последних поколений просто перекопировали из элитных Aston Martin. Особенно бросается в глаза сходство передней части этих автомобилей. У Ford просто немного изменили решетку радиатора и форму фар. Посмотрите только на форму капота и его изгибы – это же 1 в 1.

Renault Arkana (600 тысяч) и BMW X4 (2 миллиона гривен)

Дешевый Renault Arkana очень похож на BMW X4. В Renault говорят, что в Arkana гармонично сочетаются плавные линии и массивные контуры, не рассказывая о том, что дизайн почти полностью повторяет BMW X4. Потому этот французский внедорожник называют народным BMW X4.

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