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Спасительные и бюджетные: этих 8 простых вещей облегчат жизнь водителя авто зимой

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Вождение авто зимой
Вождение авто зимой. Фото avtoblog

Используйте эти советы, чтобы не попасть в неприятную ситуацию зимой

Зима уже полноценно вошла в свои права, однако многие водители еще не успели как следует подготовиться к метели, заморозкам и ледяному дождю. Это все значительно усложняет жизнь автомобилиста в холодное время года.

К счастью, сейчас есть много средств, которые помогут справиться даже с самой злейшей из украинских зим. "Телеграф" собрал лучшие советы по аксессуарам, которые значительно облегчают жизнь водителей.

Прикуриватель или стартер

Как прикурить авто

В холодное время года, особенно когда на улице мороз, аккумулятор автомобиля может отказаться работать, даже если он новенький. Его батарея медленно садится и опустошается до нуля.

Чтобы обезопасить себя от такого развития событий, используйте прикуриватель с проводами-крокодилами. На рынке есть еще пускозарядные устройства разных видов – зависит от вашего вкуса и покупательной способности.

Незамерзайка

Незамерзающая жидкость для омывания стекла

Обычная жидкость для омывания стекла зимой замерзнет, поэтому нужно приобрести зимний вариант. Это очень актуально, потому что зимой дороги грязные, и для того чтобы что-то видеть через лобовое стекло, нужно много омывателя.

Чехол для лобового стекла

Чехол для лобового стекла

Если вы не хотите каждое утро откидывать снег с лобового стекла и отскребать лед или ждать, пока авто прогреется и поверхность стекла растает, приобретите чехол. С таким аксессуаром стекло никогда не примерзнет. Перед поездкой это сэкономит много времени и нервов.

Размораживатель для кузова авто

Часто в холодное время в автомобиле примерзают ручки двери, не открывается багажник, дворники или даже дверь. Со спреем-размораживателем вы избавитесь от этой проблемы за пол минуты.

Таким же незаменимым помощником является силиконовый спрей. Он используется для уплотнителей дверей, чтобы они не примерзали ночью к кузову.

Как выбраться из сугроба

Чтобы выбраться из сугроба или при пробуксовке на снегу, понадобятся такие подручные средства как лопата, соль, песок или наполнитель для кошачьего туалета. С помощью лопаты откапывается колесо, далее под ним нужно посыпать солью, песком или наполнителем. Все эти средства повысят сцепление авто с дорогой и помогут выбраться из снега. Если это не помогает, используйте лайфхак с палкой или подложите под колеса коврики с авто.

Небольшой топор должен быть в багажнике каждого автомобилиста, который не хочет вызвать эвакуатор, когда, казалось, навсегда застрял в сугробе. С помощью топора можно нарубить много веток. Подложив их под колеса, вы выберетесь из снега почти без труда.

Канистра с горючим должна быть в багажнике каждого водителя, особенно зимой. В это время года часто происходят непредсказуемые обстоятельства. Например, можно застрять на скользкой дороге, в сугробе на автотрассе. В таком случае нужно иметь металлическую канистру с запасом горючего – ожидая помощи, вы не замерзнете с пустым баком в холодной машине.

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