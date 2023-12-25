Рятівні та бюджетні: цих 8 простих речей полегшать життя водія авто взимку

Користуйтесь цими порадами, щоб не потрапити в неприємну ситуацію взимку

Зима уже повноцінно увійшла в свої права, проте багато водіїв ще не встигли як слід підготуватися до заметілі, заморозків та крижаного дощу. Це все значно ускладнює життя автомобіліста у холодну пору року.

На щастя, зараз є багато засобів, який допоможе впоратися навіть з найлютішою з українських зим. "Телеграф" зібрав найкращі поради з аксесуарів, які значно полегшують життя водіїв.

Прикурювач або стартер

У холодну пору року, особливо коли на вулиці мороз, акумулятор автомобіля може відмовитись працювати, навіть якщо він новенький. Його батарея помалу сідає і спустошується аж до нуля.

Щоб убезпечити себе від такого розвитку подій, використовуйте "прикурювач" з дротами-крокодилами. На ринку є ще пускозарядні пристрої різних видів — залежить від вашого смаку та купівельної спроможності.

Незамерзайка

Звичайна рідина для омивання скла узимку замерзне, тому потрібно придбати зимовий варіант. Це дуже актуально, тому що взимку дороги брудні, і для того, щоб щось бачити через лобове скло, потрібно багато омивача.

Чохол для лобового скла

Якщо ви не хочете щоранку відкидати сніг з лобового скла і відшкрябувати лід, чи чекати, поки авто прогріється і поверхня скла розтане, придбайте чохол. З таким аксесуаром скло ніколи не примерзне. Перед поїздкою це зекономить багато часу та нервів.

Розморожувач для кузова авто

Часто у холодну пору в автомобілі примерзають ручки дверей, не відкривається багажник, двірники чи навіть двері. Зі спреєм-розморожувачем ви позбудетесь цієї проблеми за пів хвилини.

Таким же незамінним помічником є силіконовий спрей. Він використовується для ущільнювачів дверей, щоб вони не примерзали вночі до кузова.

Як вибратись із замету

Щоб вибратись із замету чи при пробуксовуванні на снігу, знадобляться такі підручні засоби як лопата, сіль, пісок або наповнювач для котячого туалету. За допомогою лопати відкопується колесо, далі під ним можна посипати сіллю, піском або наповнювачем. Усі ці засоби підвищать зчеплення авто з дорогою, і допоможуть вибратись зі снігу. Якщо і це не допомагає, використайте лайфхак з палицею або підкладіть під колеса килимки з авто.

Невелика сокирка має бути у багажнику кожного автомобіліста, який не хоче викликати евакуатор, коли, здавалось, назавжди застряг у заметі. За допомогою сокирки можна нарубати багато гілок. Підклавши їх під колеса, ви виберетесь зі снігу майже без зусиль.

Каністра з пальним повинна бути у багажнику кожного водія, особливо взимку. У цю пору року часто стаються непередбачувані обставини. Наприклад, можна застрягти на слизькій дорозі, у заметі на автотрасі. У такому випадку потрібно мати металеву каністру з запасом пального — очікуючи на допомогу, ви не замерзнете з порожнім баком у холодній машині.

Раніше "Телеграф" писав про топ-5 кращих звичок у водінні автомобіля. За них машина скаже вам "дякую".