В киевских автошколах инструктора сдавали вождение за учащихся: как им это удавалось

За свои "услуги" злоумышленники просили с каждого по 450 долларов США

Правоохранителям удалось разоблачить преступную группировку в состав которой входили инструктора столичных частных автошкол и администратор территориального сервисного центра МВД. За денежное вознаграждение слушатели автошкол могли гарантировать себе отличную сдачу практического экзамена по вождению, так как их "страховали" инструктора при помощи дополнительных педалей.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора Украины.

Так, инструктора столичных частных автошкол за взятку в размере 450 долларов США предлагали слушателям на отлично сдать практический экзамен. С этой целью умельцы обустроили учебные машины дополнительными педалями акселератора. Благодаря этому инструктора самостоятельно управляли транспортным средством, а экзаменуемые лишь крутили руль, создавали видимость переключение коробки передач и включали сигналы поворота. Таким образом будущие водители на отлично сдавали практический экзамен и "демонстрировали" высокие навыки езды.

Другой участник преступной схемы — администратор территориального сервисного центра МВД закрывал глаза на происходящее и ставил экзаменуемым, которые давали взятки, хорошие оценки.

Злоумышленники были задержаны во время получения очередной взятки в размере 450 долларов США. Инструкторам инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничество, а администратору столичного центра МВД — служебный подлог. Им всем может грозить реальное тюремное заключение.

Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинцам разрешили сдавать на права без автошколы: подробности. Раньше человеку, желающему получить водительское удостоверение, нужно было учиться в автошколе, сдавать теоретический экзамен после учебы. Далее следовал процесс получения прав в сервисных центрах МВД.

Однако теперь пункт обучения в автошколе можно упустить. Будущие водители могут готовиться самостоятельно — с помощью онлайн тренажеров, учебников или воспользоваться услугами частного специалиста.