У київських автошколах інструктори здавали водіння за учнів: як їм це вдавалося

За свої "послуги" зловмисники просили з кожного по 450 доларів США

Правоохоронцям вдалося викрити злочинне угруповання до складу якого входили інструктори столичних приватних автошкіл та адміністратор територіального сервісного центру МВС. За грошову винагороду слухачі автошкіл могли гарантувати собі відмінне складання практичного іспиту з водіння, оскільки їх "страхували" інструктора за допомогою додаткових педалей.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Про це повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора України.

Так, інструктори столичних приватних автошкіл за хабар у розмірі 450 доларів США пропонували слухачам на відмінно скласти практичний іспит. Для цього умільці облаштували навчальні машини додатковими педалями акселератора. Завдяки цьому інструктора самостійно керували транспортним засобом, а екзаменовані лише крутили кермо, створювали видимість перемикання коробки передач і включали сигнали повороту. Таким чином, майбутні водії на відмінно складали практичний іспит і "демонстрували" високі навички їзди.

Інший учасник злочинної схеми — адміністратор територіального сервісного центру МВС заплющував очі на те, що відбувалося, і ставив екзаменованим, які давали хабарі, хороші оцінки.

Зловмисників було затримано під час отримання чергового хабара у розмірі 450 доларів США. Інструкторам інкримінується надання неправомірної вигоди посадовцю та шахрайство, а адміністратору столичного центру МВС — службове підроблення. Їм усім може загрожувати реальне ув’язнення. Досудове розслідування по цій справі триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українцям дозволили здавати на права без автошколи : подробиці. Раніше людині, яка бажала отримати посвідчення водія, потрібно було вчитися в автошколі, складати теоретичний іспит після навчання. Далі йшов процес отримання прав у сервісних центрах МВС.

Однак тепер пункт навчання в автошколі можна пропустити. Майбутні водії можуть готуватися самостійно – за допомогою онлайн тренажерів, підручників або скориставшися послугами приватного фахівця.