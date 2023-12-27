Як оновити вигляд свого авто за копійки: топ-5 перевірених методів

Для цього не потрібно багато грошей, головне — ваше бажання

Кожен автомобіліст мріє про те, щоб його чотириколісний друг завжди виглядав як новий. І, звісно ж, найкраще, якщо це можна зробити без великих витрат.

"Телеграф" зібрав п'ять перевірених методів, які дозволять вам оновити вигляд свого авто за копійки. Завдяки їм машина стане свіжішою на вигляд і знову почне радувати око.

Чищення салону своїми силами

Почнемо з середини салону. Потрібно забути про дорогі професійні послуги і взяти справи в свої руки – самостійно видалити плями, почистити крісла, килимки, придбати освіжувач повітря.

Полірування автомобіля

Лакофарбове покриття відіграє ключову роль у вигляді будь-якого авто. Замість витрат на дорогі процедури в автомийці, докладіть зусиль і зробіть це самостійно.

В Інтернеті є безліч методів швидкого полірування автомобілів, навіть домашніми засобами. Скористайтесь тим, який найбільше підходить, і насолоджуйтесь результатом.

Нові аксесуари для авто

Замініть зношені килимки та додайте свіжості сидінням за допомогою стильних накидок. Маленькі зміни можуть створити враження нового автомобіля, і це не обійдеться вам у великі гроші. Також можна придбати нові аксесуари — підсклянники, різні підставки для речей, декор тощо.

Полірування лобового скла та фар

З часом лобове скло та фари стають уже не такими блискучими, як колись. Тому раз у декілька років будь-якому автомобілю потрібне полірування. Але не обов’язково витрачати купу грошей на послугу з професійного полірування. Існує багато підручних засобів, які допоможуть у цьому. Про один із них, який є на кожній кухні, ми уже розповідали.

Відновлення пластику у салоні за допомогою вінілової плівки

Дрібні, здавалось би, деталі, створюють атмосферу нового авто. Пластикові частини у салоні з часом стираються, зношуються, дряпаються, і їх доволі важко відновити. На щастя, є простий спосіб придати інтер’єру авто свіжого вигляду — наклеювання вінілової плівки. Це дешево і красиво.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українець розповів всю правду про Tesla Model 3. Загалом він полюбив свій електрокар, але у ньому є 5 серйозних недоліків.