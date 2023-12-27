Как обновить вид своего авто за копейки: топ-5 проверенных методов

Для этого не нужно много денег, главное – ваше желание

Каждый автомобилист мечтает о том, чтобы его четырехколесный друг всегда выглядел как новый. И, конечно, лучше всего, если это можно сделать без больших затрат.

"Телеграф" собрал пять проверенных методов, которые позволят вам обновить вид своего авто за копейки. Благодаря им машина станет свежее с виду и снова начнет радовать глаз.

Чистка салона своими силами

Начнём с середины салона. Нужно забыть о дорогих профессиональных услугах и взять дело в свои руки – самостоятельно удалить пятна, почистить кресла, коврики, купить освежитель воздуха.

Полировка автомобиля

Лакокрасочное покрытие играет ключевую роль в виде любого автомобиля. Вместо затрат на дорогостоящие процедуры в автомойке, приложите усилия и сделайте это самостоятельно.

В Интернете есть множество методов быстрой полировки автомобилей, даже домашними средствами. Воспользуйтесь наиболее подходящим и наслаждайтесь результатом.

Новые аксессуары для авто

Замените изношенные коврики и добавьте свежесть сиденьям с помощью стильных накидок. Маленькие изменения могут произвести впечатление нового автомобиля, и это не обойдется вам в большие деньги. Также можно приобрести новые аксессуары – подстаканники, разные подставки для вещей, декор и т.д.

Полировка лобового стекла и фар

Со временем лобовое стекло и фары становятся уже не такими блестящими, как прежде. Поэтому раз в несколько лет любому автомобилю нужна полировка. Но не обязательно тратить кучу денег на услугу по профессиональной полировке. Есть много подручных средств, которые помогут в этом. Про один из них, который есть на каждой кухне, мы уже рассказывали.

Восстановление пластика в салоне с помощью виниловой пленки

Мелкие, казалось бы, детали создают атмосферу нового авто. Пластиковые части в салоне со временем стираются, изнашиваются, царапаются, и их довольно трудно восстановить. К счастью, есть простой способ придать интерьеру авто свежий вид – поклейка виниловой пленки. Это дешево и красиво.

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